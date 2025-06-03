Akgedik Mahallesi'nde evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki Eylül Kaplan'ı bulamayan aile kızlarını aramaya başladı. Evin etrafında kızlarını bulamayan aile hemen kayıp ihbarında bulunarak yardım talebinde bulundu.
Yapılan ihbar üzerine bölgeye ilk olarak Jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri ormanlık arazinin hakim olduğu bölgede arama tarama çalışmalarını sürdürürken, olay yerine AFAD, UMKE ve STK'ların arama ekipleri yönlendirildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › 4 yaşındaki Eylül saatlerdir kayıp! Her yerde aranıyor - Son Dakika
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