4 yaşındaki Eylül saatlerdir kayıp! Her yerde aranıyor - Son Dakika
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4 yaşındaki Eylül saatlerdir kayıp! Her yerde aranıyor

4 yaşındaki Eylül saatlerdir kayıp! Her yerde aranıyor
03.06.2025 14:38
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 4 yaşındaki Eylül Kaplan'ı bulmak için ekipler çalışma başlattı.

Akgedik Mahallesi'nde evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki Eylül Kaplan'ı bulamayan aile kızlarını aramaya başladı. Evin etrafında kızlarını bulamayan aile hemen kayıp ihbarında bulunarak yardım talebinde bulundu.

EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Yapılan ihbar üzerine bölgeye ilk olarak Jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri ormanlık arazinin hakim olduğu bölgede arama tarama çalışmalarını sürdürürken, olay yerine AFAD, UMKE ve STK'ların arama ekipleri yönlendirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 4 yaşındaki Eylül saatlerdir kayıp! Her yerde aranıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • zdrkbcp78r:
    allahım yardım et 64 0 Yanıtla
  • yamacziya:
    meleğim Rabbim anne ve babasına sevinçli bir haber verilmesini nasip eder inşallah sabırsızlıkla iyi haberlerini bekliyoruz kızımızın Allah sabırlar versin 36 1 Yanıtla
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