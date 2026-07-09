Yatağan\'da zabıta ekiplerinden hurda araç operasyonu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, sanayi sitesi ve TOKİ yol güzergahında uzun süredir atıl durumda bulunan hurda otomobil ve motosikletler, Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, bölge sakinleri ve esnaf, sanayi sitesi ile TOKİ konutları yol güzergahı üzerinde terk edilmiş vaziyette duran araçların hem çevre kirliliği oluşturduğu hem de güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle şikayette bulundu. Gelen ihbarları hassasiyetle değerlendiren Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kısa sürede söz konusu bölgeye intikal etti.

Bölgede geniş çaplı bir inceleme ve temizlik çalışması başlatan ekipler, uzun zamandır hurda olarak yol kenarlarında ve boş arazilerde bekletilen çok sayıda otomobil ve motosikleti tespit etti. Çevreye kötü bir görüntü veren ve görüntü kirliliğine yol açan bu araçlar, zabıta ekiplerinin gözetiminde iş makineleri ve çekiciler marifetiyle bölgeden tek tek kaldırıldı.

Araçların kaldırılmasının ardından zabıta ekipleri bölgede detaylı bir temizlik çalışması da yürüttü. Uzun süredir bu durumdan rahatsız olan çevre halkı, atıl durumdaki araçların temizlenmesiyle derin bir nefes aldıklarını belirterek, hızlı ve kararlı müdahalelerinden dolayı Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerine teşekkür etti. - MUĞLA