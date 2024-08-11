Yatağan-Kavaklıdere Yolunda Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
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Yatağan-Kavaklıdere Yolunda Trafik Kazası: 7 Yaralı

Yatağan-Kavaklıdere Yolunda Trafik Kazası: 7 Yaralı

Yatağan-Kavaklıdere yolunda meydana gelen trafik kazasında üç kişi araçta sıkıştı, kazada 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

11.08.2024 00:40  Güncelleme: 00:42
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Yatağan-Kavaklıdere yolunda meydana gelen trafik kazasında üç kişi araçta sıkıştı, kazada 7 kişi yaralandı.

Yatağan Kavak Mahallesi mevkiinde meydana gelen kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan itfaiye ve jandarma ekipleri sevk deldi.

İtfaiye ekipleri 48 ANB 330 plakalı araç içinde sıkışan üç kişiyi bulundukları alanlardan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sonrası araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar Yatağan ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tedavi altına alındı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yatağan-Kavaklıdere Yolunda Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika

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