Yatırım vaadiyle 1,5 milyon TL\'nin üzerinde dolandıran şüpheli Bursa\'da tutuklandı

Afyonkarahisar merkezli Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, bir vatandaşı yatırım vaadiyle 1,5 milyon TL'nin üzerinde dolandıran şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvurarak yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığı yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler Afyonkarahisar merkezli Bursa ilinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda vatandaşı 1 milyon 538 bin 500 TL dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.