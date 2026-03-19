Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde ağ ile avlanma yasağına uymayan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri, Yavuzeli ilçesinde bulunan Fırat Nehri üzerinde önleyici kolluk devriyesi icra etti. Devriye esnasında nehir üzerine 150 metre ağ atarak balık avladığı tespit edilen Ç.Ç. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Olay sırasında kullanılan 150 metrelik ağa ise el konuldu. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3. Sayfa › Yavuzeli'nde Ağa İle Avlanan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?