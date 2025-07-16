Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde ani bastıran sağanak yağış kazaya neden oldu. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla takla attı.
Kaza, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde meydana geldi. iddiaya göre, 27 FU 740 plakalı minibüs sürücüsü, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla takla attı. Olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, minibüs sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı belirlendi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Yavuzeli'nde Sağanak Yağış Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
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