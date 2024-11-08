Yayaya Çarpıp Kaçan Araçlar Aranıyor - Son Dakika
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Yayaya Çarpıp Kaçan Araçlar Aranıyor

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Antalya'da bir yayanın ölümüne neden olan kazada, araçların sürüklediği kişi hayatını kaybetti.

08.11.2024 12:57
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Çarptığı yaya 90 metre sürüklendi, birden fazla araç çapıp kaçtı

Jandarma olay yerinde araçlara ait kopan kanlı parçaları tespit etti

Araçların üzerinden geçtiği yaya hayatını kaybetti, kazaya karışan aracın biri mesai arkadaş çıktı

Yayaya çarpan ilk aracın sürücüsü, adli kontrol sebebiyle serbest bırakıldı,diğer araçlar aranıyor

ANTALYA - Antalya'da meydana gelen trafik kazasında bir sürücünün çarptığı yayaya ardından farklı araçlar çarparak kaçtı. Yayaya çarpan ve gözaltına alınan ilk aracın sürücüsünün ise 5 yıldızlı otelde mesai arkadaşı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, jandarma olay yerinde farklı araçlara ait olduğu tespit edilen kanlı araç parçaları buldu.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Çenger Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-400 Karayolunda yayanın feci şekilde hayatını kaybettiği ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Mücahit Muhammet Uslu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, hayatını kaybeden yayanın üzerinden çok sayıda aracın geçtiği ve yaklaşık 90 metre sürüklenerek feci şekilde hayatını kaybettiği tespit ederken, Mücahit Muhammet Uslu'ya ilk çarpan ve kaza yerinde bulunan 07 BCL 754 plakalı aracın sürücüsü Ö. D. G'yi gözaltına aldı.

Mesai arkadaşı çıktı

Kazada yaşamını yitiren Mücahit Muhammet Uslu ve sürücü Ö. D. G.'nin Okurcalar Mahallesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde çalıştıkları; Uslu'nun Teknik Servis, Güzel'in ise kat şefi olarak görev yaptığı ve 4 yıldır tanıştıkları öğrenildi. Kazanın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Jandarma Karakolu ekipleri tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü Ö. D. G., jandarmadaki işlemlerin ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Ö. D. G.'nin jandarmadaki ilk ifadesinde, Mücahit Muhammet Uslu ile aynı otelde çalıştığını ve tanıştıklarını, olay gecesi Manavgat'tan Avsallar'a giderken kendisine otomobiliyle selektör yaptığını belirtti. Olay yerine geldiğinde yolun karanlık olması nedeniyle bir şey görmediğini belirten Ö. D. G., çarpma sesi gelmesi üzerine durup aracından indiğinde ayakta bir şahıs gördüğünü, arkadan gelen araçların bu şahsa çarparak sürüklediğini kendisinin öldürmediğini söylediği öğrenildi. Ö. D. G. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatırken kaza bölgesinde farklı araçlara ait kanlı araç parçalarına el konuldu. jandama yaya çarpıp kaçan araçların bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Politika, Manavgat, Güvenlik, 3-sayfa, Antalya, trafik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yayaya Çarpıp Kaçan Araçlar Aranıyor - Son Dakika

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