Yayaya Motosiklet Çarptı

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Motosikletli sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya böyle çarptı

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarptığı anlar ve 2 vatandaşın savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi'nde yaşandı. Caddeden karşıya geçmeye çalışan yayaya, cadde üzerinde ilerleyen motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. Motosiklet sürücüsünün yayaya çarpma anı ve 2 şahsın savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsü ile yaya ilk müdahalesinin ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada yaralanan 2 vatandaşın da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.