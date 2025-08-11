Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sıcak havanın etkisiyle kopan elektrik teli, otluk alanda yangın çıkmasına neden oldu.
Yangın, Yayladağı ilçesine bağlı Çakı Mahallesi'nde meydana geldi. Yüksek gerilim hattındaki elektrik teli, sıcak havanın etkisiyle koparak yere düştü. Kopan telin otluk alanda yangına yol açması üzerine çevredeki vatandaşlar alevlere müdahale etti. Vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Yayladağı'nda Sıcak Havadan Yangın - Son Dakika
