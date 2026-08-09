Yayladağı\'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.

Yangın, Yayladağı ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi'nde bulunan müstakil evde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olay yerinde soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangında ev kullanılmaz hale geldi.