Yaz Tatilinde Dolandırıcılığa Dikkat! - Son Dakika
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Yaz Tatilinde Dolandırıcılığa Dikkat!

Yaz Tatilinde Dolandırıcılığa Dikkat!
06.07.2026 11:36
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Sahte tatil rezervasyonlarına karşı uyarılar arttı; IBAN'a ödeme istenen ilanlara dikkat edin.

Yaz tatili ve balayı sezonuyla birlikte sahte villa, bungalov ve otel ilanları üzerinden yapılan dolandırıcılık vakaları arttı. Özellikle IBAN'a ödeme talep edilen rezervasyonlara karşı uyarıda bulunan Avukat Esra Betül Türkalp, "Birkaç dakikalık araştırma hem paranızı hem de tatilinizi kurtarabilir" dedi.

Okulların tatile girmesi ve düğün sezonunun başlamasıyla birlikte tatil ve balayı planları yapan vatandaşlara kritik uyarı geldi. Uzmanlar, yaz aylarında sahte villa, bungalov ve otel ilanları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarında ciddi artış yaşandığını belirtirken, özellikle IBAN'a ödeme istenen rezervasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiği noktasında ise uyarıda bulundu.

"Cazip fiyatlar ve profesyonel görünen ilanlar nedeniyle güven duyuluyor"

Tatil sezonunda artan dolandırıcılık olaylarına dikkat çeken Avukat Esra Betül Türkalp, "Okulların tatile girmesi ve düğün sezonunun başlamasıyla birlikte tatil, balayı planları hız kazanırken dolandırıcılara karşı da dikkatli olunması gerekiyor. Yaz döneminde özellikle sahte villa, bungalov ve otel ilanları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarında ciddi bir artış görüyoruz. Vatandaşlar çoğu zaman cazip fiyatlar ve profesyonel görünen ilanlar nedeniyle güven duyuyor, ödeme yapıyor ancak tatil zamanı geldiğinde ortada ne rezervasyon ya da ulaşılabilecek bir muhatap kalıyor. Son dönemde en sık karşılaştığımız yöntemlerden biri güvenilir rezervasyon sitelerini taklit eden oltalama siteler. Dolandırıcılar, bilinen platformların neredeyse birebir aynısı olan internet sitelerini hazırlayarak tüketicide bir güven oluşturuyor. Vatandaş rezervasyon yapmak istediğinde sistem üzerinden ödeme almak yerine çeşitli bahanelerle IBAN'a havale veya EFT yapması isteniyor. Ödeme gerçekleştirildikten sonra ilan kaldırılıyor, telefonlar kapanıyor ve iletişim tamamen kesiliyor. Hukuki süreçte yaptığımız incelemelerde söz konusu ilanın gerçekte orijinal platformlarda hiç bulunmadığını sıklıkla tespit ediyoruz. Bu nedenle özellikle IBAN üzerinden doğrudan ödeme talep edilmesi en önemli risk göstergelerinden birisi. Rezervasyon yapılan sitenin gerçekten o platforma ait olup olmadığını mutlaka kontrol edilmeli. Mümkün olduğunca güvenli ödeme altyapıları kullanılmalı" dedi.

"Para IBAN'a gönderildikten sonra ilan kaldırılıyor"

Yaygın yöntemin kapora dolandırıcılığı olduğuna dikkat çeken Avukat Esra Betül Türkalp, "Vatandaş sosyal medya hesabında veya bir ilan platformunda beğendiği villa, bungalov ya da otel için iletişime geçtiğinde yerin çok yoğun olduğu, son odanın kaldığı, rezervasyonun kaçırılmaması gerektiği söylenerek kapora göndermesi isteniyor. Kapora yine şahsi bir IBAN'a gönderildikten sonra ilan kaldırılıyor, hesap kapanıyor ve dolandırıcıya bir daha ulaşılamıyor. Maalesef özellikle balayı yapan çiftlerin, yaz tatili için aylar önce erken rezervasyon yapan ailelerin bu yöntemle sık sık dolandırıldığına şahit oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Tatilsiz kalmamak, borçlu duruma düşmemek için ödeme yapmadan önce gerekli kontrolleri gerçekleştirin"

İşlemlerden önce yapılması gereken noktalara değinen Türkalp, "Tatil rezervasyonu yapmadan önce mutlaka işletmenin gerçekte faaliyette olup olmadığı araştırılmalıdır. Adresi, sabit telefon numarası, şirket bilgileri ve kullanıcı yorumları doğrulanmalıdır. Mümkünse tesis doğrudan aranarak rezervasyon teyidi alınmalı, yalnızca güvenli sosyal medya hesabı üzerinden yapılan görüşmelerle yetinilmemeli. Güvenilir ve kurumsal rezervasyon platformları tercih edilmeli. Yazılı rezervasyon belgesi veya sözleşme olmadan ödeme yapılmamalıdır. Dolandırıcılar, tatil heyecanını ve uygun fiyat arayışını fırsata çevirmekte. Piyasa değerinin çok altında sunulan teklifler, yalnızca IBAN'a ödeme talep edilmesi, ödeme açıklamasının boş bırakılmasının istenmesi veya sistem arızalı, komisyon çıkıyor gibi gerekçelerle ödeme yöntemlerinden kaçınılması ciddi bir risk işareti. Birkaç dakikalık araştırma ve doğrulama hem maddi kayıpların hem de uzun zamandır hayalini kurduğunuz tatilin hüsranla sonuçlanmasının önüne geçebilir. Tatil planı yaparken hem tatilsiz kalmamak, hem de borçlu duruma düşmemek için ödeme yapmadan önce mutlaka gerekli kontrolleri gerçekleştirin" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Esra Betül, 3. Sayfa, Finans, Tuzak, Tatil, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaz Tatilinde Dolandırıcılığa Dikkat! - Son Dakika

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