Yazar Murat Koparan Villada Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yazar Murat Koparan Villada Ölü Bulundu

Yazar Murat Koparan Villada Ölü Bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'da eski eşiyle konuşmasının ardından yazar Murat Koparan banyoda ölü bulundu.

Üsküdar'da bir villada meydana gelen olayda, yazar Murat Koparan (37) hayatını kaybetti. Koparan'ın cansız bedeni, villanın üçüncü katındaki banyoda bulundu. Olayın, eski eşiyle yaptığı telefon görüşmesinin ardından ortaya çıktığı öğrenildi.

Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 16.15 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir villada yaşandı. Edinilen bilgilere göre Murat Koparan, olaydan yaklaşık bir saat önce yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşi Elif Feyza Y. (33) ile telefonda konuştu. Görüşme sırasında silah sesi duyulması üzerine Elif Feyza Y., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Villanın balkonundan eve giren ekipler, üçüncü kattaki banyoda Koparan'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde Murat Koparan'ın yaşamını yitirdiği tespit edilirken, polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde villada bulunan silahın da ruhsatsız olduğu öğrenildi. Yaşanan olayın ardından Murat Koparan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Koparan için Fatih Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii'nde cenaze namazı kılındı. Dört çocuk babası olduğu öğrenilen Murat Koparan, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Polisiye, 3. Sayfa, Üsküdar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yazar Murat Koparan Villada Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu
Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı İşte ilk ifadesi Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı! İşte ilk ifadesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
AK Parti’den erken seçim çıkışı İşte Erdoğan’ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Konserlerden para kazanamadı Murat Dalkılıç: Cebimden para verdim Konserlerden para kazanamadı! Murat Dalkılıç: Cebimden para verdim

14:56
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
14:09
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı İşte maç tarihleri
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri
12:12
10 milyar liralık Hazine taşınmazı vurgununda 10 tutuklama
10 milyar liralık Hazine taşınmazı vurgununda 10 tutuklama
11:59
1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu Kahreden anlar kamerada
1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu! Kahreden anlar kamerada
11:16
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
11:02
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 15:12:09. #.0.2#
SON DAKİKA: Yazar Murat Koparan Villada Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement