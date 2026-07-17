Yazıcıoğlu Soruşturmasında 19 Tutuklama - Son Dakika
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Yazıcıoğlu Soruşturmasında 19 Tutuklama

17.07.2026 09:41
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FETÖ kapsamında Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasıyla ilgili 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin FETÖ kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'unun tutuklandığını, 8'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce merkez Ankara olmak üzere 10 ilde 30 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, merhum Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin kaza/kırıma uğraması olayına ilişkin FETÖ faaliyetleri kapsamında "tasarlayarak kasten öldürme" suçuna iştirak ettikleri tespit edilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilerden 27'sinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 27 şüpheliden 19'u hakkında tutuklama, 8'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiği kaydedildi. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü olarak titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Helikopter, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yazıcıoğlu Soruşturmasında 19 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yazıcıoğlu Soruşturmasında 19 Tutuklama - Son Dakika
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