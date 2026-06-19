Yazılım Mühendisine Saldırı: Şüpheliler Tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yazılım mühendisini darbeden ve çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 şüpheli, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı. Olay anına ait ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin yolunu kestikleri mühendisi darbedip silah çektikleri ve dükkana sokarak şiddete devam ettikleri anlar yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, 13 Haziran'da Kapanönü Çarşısı'nda yazılım mühendisi Fatih Ü.'nün (32) 4 kişi tarafından darbedilmesine ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ve detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, iş yerinden çıkıp evine gitmekte olan Fatih Ü.'nün yolu, aynı çarşıda esnaf komşusu olan hamburgerci Y.Y., oğlu E.Y., kardeşi B.Y. ve yeğeni B.Y. tarafından kesildi. Alkol aldıkları öne sürülen şüphelilerden B.Y., selamlaşmanın ardından bilinmeyen bir sebeple aniden Fatih Ü.'ye saldırdı. Diğer şüphelilerin de saldırmaya başlaması ile yere düşen Fatih Ü., tekme ve yumruklarla darbedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şüphelilerin Fatih Ü.'yü bir dükkanın içine sokarak darbetmeye devam ettikleri, bu sırada cep telefonuna el koydukları ve silah ile bıçak çektikleri görüldü. Şüpheliler, bir süre sonra eylemlerine son verdi. Olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alan ve şüphelilerden şikayetçi olan Fatih Ü.'nün burnunda ve kaburgasında kırıklar olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılığın tutuklama talebine rağmen 15 Haziran'da çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz etmesi üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Fatih Ü.'nün annesinin olaya ait güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - KOCAELİ