Yedek Lastikteki Esrar Yakalandı: İki Tutuklama - Son Dakika
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Yedek Lastikteki Esrar Yakalandı: İki Tutuklama

Adana'da otoyol uygulamasında yedek lastiğe gizlenmiş 2 kilo 370 gram esrar ele geçirildi.

22.04.2025 11:01
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Yedek lastiğe gizlenen esrar, uygulamada ortaya çıktı: 2 şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da otoyol uygulama noktasında durdurulan bir aracın yedek lastik kısmına gizlenmiş 2 kilo 370 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Adana'ya uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalarda, doğu istikametinden gelen bir aracı otoyol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan detaylı aramada, yedek lastik bölmesine özel olarak gizlenmiş paketler halinde toplam 2 kilo 370 gram esrar ele geçirildi.

Araçta şoför konumundaki Eyüp K. ve yolcu koltuğundaki Sözdar Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde uyuşturucu madde satıcısı olmadıklarını, kullanıcı olduklarını iddia etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eyüp K. ve Sözdar Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yedek Lastikteki Esrar Yakalandı: İki Tutuklama - Son Dakika

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