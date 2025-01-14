Yem Makinesine Kapılan Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yem Makinesine Kapılan Adam Hayatını Kaybetti

Yem Makinesine Kapılan Adam Hayatını Kaybetti

Samsun'un Havza ilçesinde 65 yaşındaki Ahmet Başaran, yem karma makinesine kapılarak hayatını kaybetti.

14.01.2025 20:58
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Samsun'un Havza ilçesinde yem karma makinesine kapılan 65 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yenice Mahallesi'nde Ahmet Başaran (65), evinin önünde bulunan yem karma makinesiyle hayvanlarına yem hazırladığı sırada makineye kapıldı. O esnada ahırda hayvanlarla ilgilenen oğlu, makineden gelen olağan dışı sesleri fark ederek müdahale etmek için yanına gittiğinde, babasını makinenin yem atma bölümünde sıkışmış halde buldu.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla makineden çıkarılan Ahmet Başaran'ın olay yerinde hayatını kaybettiğin belirlendi. Cenazesi, ilk incelemenin ardından Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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