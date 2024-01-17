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Yemen'de bir gemiye İHA saldırısı düzenlendi, yangın çıktı - Son Dakika
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Yemen'de bir gemiye İHA saldırısı düzenlendi, yangın çıktı

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Yemen'in Aden kenti açıklarında bir gemiye İHA saldırısı düzenlendiğine ve gemide yangın çıktığına dair rapor alındığı bildirildi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde gemileri hedef almaya devam ediyor.

Yemen\'de bir gemiye İHA saldırısı düzenlendi, yangın çıktı
17.01.2024 - 22:53,  Güncelleme: 22:55
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İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Yemen'in Aden kenti açıklarında bir gemiye İHA saldırısı düzenlendiğine ve gemide yangın çıktığına dair rapor alındığı bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde gemileri hedef almaya devam ediyor. İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Yemen'deki Aden kentinin 60 deniz mili güneydoğusunda bir gemiye İHA saldırısı düzenlendiği dair rapor alındığı belirtildi.

Açıklamada, geminin kaptanın iskele tarafından insansız hava aracı ile vurulduğunu aktardığı ifade edilerek, saldırı sonucu gemide yangın çıktığı ve söndürüldüğü aktarıldı. Geminin seferine devam ettiği belirtilen açıklamada, mürettebatın güvende olduğu aktarıldı.

Geminin ismi ve nereye ait olduğuna dair henüz bilgi paylaşılmadı. - ADEN

Kaynak: İHA
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