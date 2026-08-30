Yemen'de İran'a Ait Gemi Durduruldu - Son Dakika
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Yemen'de İran'a Ait Gemi Durduruldu

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Yemen'de hükümete bağlı güçler, İran'a ait askeri malzeme taşıyan bir gemiyi durdurdu.

Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan hükümete bağlı Ulusal Direniş Güçleri, Kızıldeniz'de İran'dan Yemen'deki Husilere gönderildiği öne sürülen ve insansız hava aracı (İHA) üretiminde kullanılabileceği belirtilen askeri malzeme ile elektronik teçhizat taşıyan bir geminin durdurulduğunu açıkladı.

Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan hükümete bağlı deniz kuvvetleri, İran'dan Yemen'deki İran yanlısı Husilere gönderildiği öne sürülen askeri malzeme ve elektronik teçhizat sevkiyatının Kızıldeniz'de engellendiğini açıkladı.

Hükümet yanlısı Yemen Ulusal Direniş Güçleri tarafından açıklamada, operasyonun 24 Ağustos'ta gerçekleştirildiği ve İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile bağlantılı olduğu iddia edilen kaçakçılık ağlarının deniz faaliyetlerine ilişkin istihbarat çalışmaları sonrasında düzenlendiği belirtildi. Açıklamaya göre, belirlenen bölgeye sevk edilen birlikler, gemiyi ve mürettebatını durdurarak sevkiyatı engelledi.

Operasyona ilişkin paylaşılan görüntülerde ele geçirilen bazı malzemeler gösterildi. Ele geçirilen teçhizat arasında kontrol ve yönlendirme sistemleri, canlı görüntülerin iletilmesi ve işlenmesinde kullanılan cihazlar, havacılık sistemleri ile yakıt enjeksiyonunda kullanılan elektronik bileşenler, telsiz haberleşme cihazları, antenler ve çeşitli elektronik parçaların bulunduğu belirtildi.

Yemen Ulusal Direniş güçleri, ele geçirilen bazı ekipmanların saldırı amaçlı insansız hava araçlarının (İHA) üretimi ve geliştirilmesinde kullanılabileceğini öne sürdü. Ancak açıklamada, söz konusu parçaların İran kaynaklı olup olmadığı ve nihai kullanım amaçları teyit edilmedi.

Direniş Güçleri ayrıca, gemi mürettebatıyla yapılan ilk sorgulamalarda DMO tarafından organize edildiği öne sürülen koordinasyon yöntemleri ve kaçakçılık güzergahlarına ilişkin bilgi elde edildiğini ileri sürdü.

Açıklamada aynı zamanda, geminin ele geçirildiği sırada Yemen'in batı kıyısındaki güçlere füze saldırıları düzenlendiği ancak saldırıların operasyonu engellemediği belirtildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Yemen, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yemen'de İran'a Ait Gemi Durduruldu - Son Dakika

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