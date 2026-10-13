Yemen Taiz'de Husiler topçu ateşiyle mahalleleri vurdu, en az 5 sivil öldü, 17 yaralandı - Son Dakika
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Yemen Taiz'de Husiler topçu ateşiyle mahalleleri vurdu, en az 5 sivil öldü, 17 yaralandı

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Yemen'in Taiz vilayetinde Husilerin düzenlediği topçu saldırılarında en az 5 sivil hayatını kaybetti, altısı çocuk 17 kişi yaralandı. Yemen TV, Husilerin Taiz'deki yoğun nüfuslu mahalleleri topçu ateşine tuttuğunu bildirdi.

Yemen'in Taiz vilayetinde Husilerin düzenlediği topçu saldırılarında en az 5 sivil hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar, ülkede sivillerin yaşamını tehdit etmeyi sürdürüyor. Yemen TV, Husilerin Taiz vilayetindeki yoğun nüfuslu mahalleleri topçu ateşine tuttuğunu bildirdi. Saldırıda en az 5 sivil hayatını kaybederken, altısı çocuk 17 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
3. SayfaDünyaÇocukYemenTaizSon Dakika

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SON DAKİKA: Yemen Taiz'de Husiler topçu ateşiyle mahalleleri vurdu, en az 5 sivil öldü, 17 yaralandı - Son Dakika
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