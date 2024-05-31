Yeni aldığı motosikletiyle kaza yapan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yeni aldığı motosikletiyle kaza yapan genç hayatını kaybetti

Yeni aldığı motosikletiyle kaza yapan genç hayatını kaybetti

Burdur-Ağlasun kontrolden çıkan motosikletin şarampole uçtuğu kazada sürücü hayatını kaybetti.

31.05.2024 21:30
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Burdur- Ağlasun kontrolden çıkan motosikletin şarampole uçtuğu kazada sürücü hayatını kaybetti. Genç sürücünün motosikletini yeni aldığı öğrenildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Burdur-Ağlasun yolu Çine köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yeni aldığı 15 ACY 997 plakalı motosikletiyle yolda seyir halinde olan Baki Erden (19) motosikletinin gidon hakimiyetini kaybederek şarampole uçup ağaca çarparak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Baki Erden ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Erden hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Ağlasun, Burdur, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yeni aldığı motosikletiyle kaza yapan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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