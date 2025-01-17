Yeni Araç Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Yeni Araç Alev Alev Yandı

Kocaeli'de yeni alınan otomobil seyir halindeyken yandı. Sürücü ve vatandaşlar tedbir aldı.

17.01.2025 20:21
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Sanayiden yeni çıkan araba alev alev yandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan otomobil alev topuna döndü. Sürücüsünün arabasını yeni sanayiden aldığı öğrenildi.

Yangın, D100 Karayolu yan yol adliye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 FK 752 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetindeyken alev aldı. Durumu fark eden sürücüsü, hemen araçtan inerken otomobil alev topuna döndü. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, trafiği durdurdu. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede söndürülürken trafik tek şeritten sağlandı. Sürücüsünün arabasını yeni sanayiden aldığı öğrenildi. Yangın sebebiyle araç kullanılamaz hale geldi, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Otomobil, Kocaeli, 3-sayfa, trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yeni Araç Alev Alev Yandı - Son Dakika

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