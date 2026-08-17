Yeni Nesil Suç Örgütlerine Mali Soruşturma - Son Dakika
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Yeni Nesil Suç Örgütlerine Mali Soruşturma

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İstanbul'da 4 suç örgütü ile bağlantılı 818 kişinin banka hesaplarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun Grubu olarak bilinen 4 ayrı yapılanmanın finansal faaliyetleri mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında örgütlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun Grubu olarak bilinen 4 ayrı yapılanmanın finansal faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir mali soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Örgütlerin ekonomik varlıklarını sürdürebilmek, mensuplarını yapı içerisinde tutabilmek ve suç faaliyetlerini finanse edebilmek amacıyla organize finansal yöntemlere başvurabildikleri değerlendirildi. Soruşturma kapsamında söz konusu yapılanmalar ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulduğu bildirildi. Açıklamada, suçtan elde edilen gelirlerin gizlenmesi ve aklanmasında kripto varlık ticareti, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerden yararlanılabildiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Suç gelirlerinin kaynağı ve ulaştığı malvarlığı araştırılıyor

Soruşturmalarda yalnızca örgütsel yapı ve işlenen öncül suçların değil, suçlardan elde edilen gelirlerin kaynağının da araştırıldığı belirtildi. Bu kapsamda söz konusu gelirlerin hangi hesaplara transfer edildiği, hangi finansal araçlara dönüştürüldüğü ve nihai olarak hangi malvarlığı değerlerine ulaştığının incelendiği aktarıldı. Başsavcılığın açıklamasında, "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi" konulu genelge doğrultusunda mali soruşturmaların öncül suçlara ilişkin soruşturmalarla koordineli ve eş zamanlı yürütülmesinin esas olduğu belirtildi. Uygulanan tedbirlerle örgütlerin suçtan elde ettikleri gelirleri kullanmasının, transfer etmesinin, saklamasının ve yeniden suç faaliyetlerinin finansmanında değerlendirmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığı bildirildi. Açıklamada, suç örgütleriyle mücadelede örgüt mensuplarının adli makamlar önüne çıkarılmasının yanı sıra suçtan elde edilen gelirlerin tespit edilmesi, finansal kaynakların kesilmesi ve suç ekonomisinin ortadan kaldırılmasına yönelik adli ve mali soruşturmaların sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Banka, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeni Nesil Suç Örgütlerine Mali Soruşturma - Son Dakika

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