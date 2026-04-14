Yenice\'de Ağaç Devrildi: İşçi Hayatını Kaybetti

Karabük'ün Yenice ilçesinde ormanlık alanda ağaç kesimi sırasında devrilen ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Olay, Gökbel köyü Karakaya mevkisinde meydana geldi. Ormanlık alanda kesim işçisi olarak çalışan 62 yaşındaki Muharrem Ustaoğlu, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 2 çocuk babası Ustaoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ustaoğlu'nun cenazesi, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - KARABÜK