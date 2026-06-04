Belediye hoparlörü hedef tahtasına döndü

Karabük'ün Yenice ilçesinde belediyeye ait hoparlör sistemine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi. Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, kamu malına yönelik saldırıya sert tepki göstererek, sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Yenice Belediyesi tarafından vatandaşların bilgilendirilmesinde kullanılan hoparlör sisteminin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar görmesi tepkiye neden oldu. Kullanılamaz hale gelen sistemle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, kamu mallarına verilen zararın tüm vatandaşlara verilmiş bir zarar olduğunu belirtti.

Karakaş, "Vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla hizmet veren bir kamu ekipmanının adeta atış poligonu gibi kullanılması kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Ayıptır, yazıktır, günahtır" ifadelerini kullandı.

Hoparlör sisteminin herhangi bir kişi ya da kuruma değil, tüm Yenice halkına ait olduğunu vurgulayan Karakaş, "Bu ekipmanlar, vergileriyle hizmetin oluşmasına katkı sağlayan tüm vatandaşlarımızın ortak malıdır. Kamu malına verilen her zarar; milletimizin emanetine, ilçemizin değerlerine ve ortak bütçemize verilmiş bir zarardır" dedi.

Kamu mallarına zarar verilmesinin hizmetlerin aksamasına ve kamu kaynaklarının boşa harcanmasına neden olduğunu belirten Karakaş, vatandaşları ortak değerlere sahip çıkmaya davet etti.

Olayla ilgili gerekli yasal sürecin başlatıldığını ifade eden Karakaş, kamu malına zarar veren kişi veya kişiler hakkında işlemlerin titizlikle sürdürüleceğini kaydetti. - KARABÜK