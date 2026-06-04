Belediye hoparlörü hedef tahtasına döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belediye hoparlörü hedef tahtasına döndü

Belediye hoparlörü hedef tahtasına döndü
04.06.2026 12:40  Güncelleme: 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Yenice ilçesinde belediyeye ait hoparlör sistemi kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, kamu malına yapılan saldırıya tepki göstererek yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Karabük'ün Yenice ilçesinde belediyeye ait hoparlör sistemine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi. Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, kamu malına yönelik saldırıya sert tepki göstererek, sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Yenice Belediyesi tarafından vatandaşların bilgilendirilmesinde kullanılan hoparlör sisteminin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar görmesi tepkiye neden oldu. Kullanılamaz hale gelen sistemle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, kamu mallarına verilen zararın tüm vatandaşlara verilmiş bir zarar olduğunu belirtti.

Karakaş, "Vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla hizmet veren bir kamu ekipmanının adeta atış poligonu gibi kullanılması kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Ayıptır, yazıktır, günahtır" ifadelerini kullandı.

Hoparlör sisteminin herhangi bir kişi ya da kuruma değil, tüm Yenice halkına ait olduğunu vurgulayan Karakaş, "Bu ekipmanlar, vergileriyle hizmetin oluşmasına katkı sağlayan tüm vatandaşlarımızın ortak malıdır. Kamu malına verilen her zarar; milletimizin emanetine, ilçemizin değerlerine ve ortak bütçemize verilmiş bir zarardır" dedi.

Kamu mallarına zarar verilmesinin hizmetlerin aksamasına ve kamu kaynaklarının boşa harcanmasına neden olduğunu belirten Karakaş, vatandaşları ortak değerlere sahip çıkmaya davet etti.

Olayla ilgili gerekli yasal sürecin başlatıldığını ifade eden Karakaş, kamu malına zarar veren kişi veya kişiler hakkında işlemlerin titizlikle sürdürüleceğini kaydetti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Karabük, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Belediye hoparlörü hedef tahtasına döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü
Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde
Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz’dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz'dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam

12:23
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
12:14
Yunanistan ve GKRY’nin silahlanma hamlesine MSB’den karşı atak
Yunanistan ve GKRY'nin silahlanma hamlesine MSB'den karşı atak
11:51
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke’nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
11:38
TOKİ’den yeni kampanya 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
11:16
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
10:16
Muhittin Böcek’ten yeni ifade: Özgür Özel’in talimatıyla Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro nakit para verdim
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 12:43:42. #7.13#
SON DAKİKA: Belediye hoparlörü hedef tahtasına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.