Yenice\'de Rüzgar Ağaç Devrip Evi Hasarladı

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, bir evde hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Kadıoğlu Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir köknar ağacı Cevdet Kazancı'ya ait evin üzerine devrildi. Olayın ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ağacın devrilmesi sonucu evde hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Güvenlik önlemleri çerçevesinde ağaç kesilerek, devrildiği yerden kaldırıldı. - KARABÜK