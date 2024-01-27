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Yeniden Refah Partisi, belediyelerde yeni bir sayfa açacak - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi, belediyelerde yeni bir sayfa açacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart seçimlerinin ardından belediyelerde yeni bir sayfa açacaklarını söyleyerek, "1989 ve 1994 yıllarında olduğu gibi belediyelerde yeniden destanlar yazacağız, yeniden tarih yazacağız" dedi. Partinin üye sayısının 260 binden 390 bine yükseldiğini belirten Erbakan, 31 Mart seçimlerine 500 bin üyeyle girip Yeniden Refah Partisi'ni iktidar yapacaklarını ifade etti. Vatandaşların milli görüş dönemine özlem duyduğunu ve o dönemleri istediğini vurgulayan Erbakan, 31 Mart'tan sonra belediyelerde yeni bir sayfa açacaklarını ve yeniden destanlar yazacaklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi, belediyelerde yeni bir sayfa açacak
27.01.2024 - 16:13,
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart seçimlerinin ardından belediyelerde yeni bir sayfa açacaklarını söyleyerek, "1989 ve 1994 yıllarında olduğu gibi belediyelerde yeniden destanlar yazacağız, yeniden tarih yazacağız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan'ın seçim irtibat bürosu açılışı için Yozgat'a gelen Genel Başkan Fatih Erbakan, partililere seslendi.

"Üye sayımız 260 binden 390 bine yükseldi"

Yeniden Refah Partisinin 31 Mart yerel seçimlerin anahtar partisi haline geldiğini söyleyen Erbakan, " Türkiye'nin dört bir yanında kime sorsanız bu seçimde oylar Yeniden Refah Partisi'ne diyor. Oylar Erbakan Hoca'mızın oğluna diyorlar. Halkımız bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Bunun yanında Yeniden Refah Partimizin üye sayısı da bu gerçeği resmi olarak ve matematik olarak ortaya koyuyor. Son 5 ayda 260 binden 390 bine geldi üye sayımız Elhamdülillah. Şimdi bu önümüzdeki hafta 400 bini inşallah geçeceğiz. ve inşallah 31 Mart seçimlerine 500 bin üyeyle girip yerel yönetimlerde Yeniden Refah Partimizi iktidar yapacağız. 260 binden 390 bine gelmek demek 5 ayda yüzde 50 büyümek demektir. Cenabı Allah'a şükürler olsun. Bu milli görüşün bereketidir. ve bu dava erlerinin fedakarlığının ve gayretinin sonucudur" dedi.

"31 Mart'tan sonra belediyelerimizde yeni sayfa açacağız"

Vatandaşların milli görüş dönemine özlem duyduğunu ve o dönemleri istediğini de belirten Erbakan, "Milletimiz milli görüş dönemini hatırlıyor ve o hizmetlere özlem duyuyor, yeniden milli görüşü istiyor, Yeniden Refah'ı istiyor. Bütün illerimizde Yeniden Refah Partisi seçimlere giriyor ve seçimlerin favori partisi olarak giriyor Elhamdülillah. 14 Mayıs'ta pek çoklarının beklemediği bir başarıyı yakaladık. Bir sürprizi gerçekleştirdik. Şimdi daha büyük sürprizi 31 Mart'ta yerel seçimlerde gerçekleştireceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah 31 Mart'tan sonra belediyelerimizle yepyeni bir sayfa açacağız ve aynen 1989 ve 1994 yıllarında olduğu gibi belediyelerde yeniden destanlar yazacağız, yeniden tarih yazacağız inşallah" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yeniden Refah Partisi Yozgat Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını yapan Erbakan, partisinin Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan'a başarı dileklerinde bulundu. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yeniden Refah Partisi, belediyelerde yeni bir sayfa açacak - Son Dakika


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