Yenidoğan Çetesi Davasında Ara Karar

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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 3. duruşmasının 4. gününde ara karar açıklandı. Mahkeme, 4 tutuklu sanığın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. - İSTANBUL