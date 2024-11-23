Yenidoğan Çetesi Davasında Savunmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davasında Savunmalar Devam Ediyor

İstanbul'daki Yenidoğan Çetesi davasında, sanık Fırat Sarı savunmasında ihmal olmadığını iddia etti.

23.11.2024 16:17
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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine altıncı gününde devam ediliyor. Duruşmada örgüt lideri Fırat Sarı'ya üye hakim ve cumhuriyet savcısı tarafından sorular yöneltildi. Savcının "Hasta diye bahsettiğimiz kişiler yeni doğan yoğun bakım hastaları, benim mantığımda bu artırılacak bir şey değil ki. Estetik gibi bir alan değil. Nasıl bir artırım olabilir?" sorusuna Fırat Sarı, "Tıp merkezlerinden hastaların alınması gerekiyor. Size gelmezse başka bir hastaneye gidiyor" yanıtını verdi. Sarı savunmasında, "Ben genel olarak bir ihmal eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Biz elimizden geleni yaptık. Genel olarak bir eksiklik yaşandığını söyleyemem" dedi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava altıncı gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, Medisense şirketinin sahibi olan, anlaşma yaptığı hastanelerin yenidoğan yoğun bakımlarını işleten, bebeklerin ihmalen ölmesine neden olan örgüt lideri Doktor Fırat Sarı'ya hakim ve Cumhuriyet savcısı soru yöneltiyor.

"Tıp merkezlerinden hastaların alınması gerekiyor, size gelmezse başka bir hastaneye gidiyor"

Duruşmada üye hakim tarafından, "Sizin hastaneler ile anlaşmanız tam olarak neydi?' sorusu soruldu. Fırat Sarı soruya "Bize başvuran hastane yöneticileri oluyor. Bir aksaklık, sorun vardır bana bunun için ulaşırlar. Hemşire eksikliği vardır, doktor eksikliği vardır. Bunun için beni ararlar" dedi. Savcının "Bir konuşmanda 'bu sistemden herkes nasipleniyor' diyorsun, bu sistem nedir?" sorusuna ise Fırat Sarı, "Ticari bir ilişkiden bahsediyorum" diye cevap verdi. Cumhuriyet savcısı sanık Sarı'ya "Bir süre epikrizleri aynı yazacağız, ciddi zararımız var diyorsun, bu konuşman dahilinde cevap verir misin?" şeklinde soru sordu. Sanık, "Ben konuşmayı hatırlamıyorum. Ama epikrizler aynı yazılır zaten" cevabını verdi. Savcının, "Hasta diye bahsettiğimiz kişiler yeni doğan yoğun bakım hastaları, benim mantığımda bu artırılacak bir şey değil ki. Estetik gibi bir alan değil. Nasıl bir artırım olabilir?" sorusuna ise Fırat Sarı, "Tıp merkezlerinden hastaların alınması gerekiyor. Size gelmezse başka bir hastaneye gidiyor" yanıtını verdi.

"Ben genel olarak bir ihmal, eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Biz elimizden geleni yaptık"

Savcının "Neden çalışanlarının üzerine şirket kuruyorsun ve kurmaya çalışıyorsun? Her şeyim legal diyorsun neden başkasının üzerine şirket kuruyorsun?" sorusuna sanık Sarı, "Çalışan doktorlarımızı ortak edecektim o şirkete. Medisense benimdi, oraya ortak almak istemedim. Diğer şirkete arkadaşları alıp ortak yapmak istedim" dedi. "Sanık Hasan Basri 'biz hocanın illegal kısmıyız' diyor, illegal kısım nedir?" sorusuna ise Fırat Sarı, "Hasan Basri'nin değişik konuşmaları oluyordu. Bence bir anlamı yok" cevabını verdi. Cumhuriyet savcısının, "Sanık Hakan Doğukan 'ben çocuk öldürmem Fırat Hocanın dediği gibi ilacını kesmem' diyor açıklar mısın?" sorusuna ise örgüt lideri Sarı, "Ben çocuğun ilacını neden keseyim, kabul etmiyorum" yanıtını verdi. Fırat Sarı savunmasının devamında, "Ben genel olarak bir ihmal, eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Biz elimizden geleni yaptık. Genel olarak bir eksiklik yaşandığını söyleyemem" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi Davasında Savunmalar Devam Ediyor - Son Dakika

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