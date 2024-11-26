Yenidoğan Çetesi Davasında Savunmalar Devam Ediyor

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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan 'Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine yedinci gününde devam ediyor. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Sümeyye Özdemir savunmasında, "Taburcu olan bebeklerin halen yatışta olarak gösterildiğini fark ettim" dedi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava yedinci gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada tutuksuz sanık Sümeyye Özdemir savunma yaptı.

"Taburcu olan bebeklerin halen yatışta olarak gösterildiğini fark ettim"

Savunma yapan sanık Özdemir, "23 yaşındayım. İlk olarak Doğa Hastanesi'nde işe başladım. 2023 yılından beri yenidoğan yoğun bakımında tıbbı sekreter olarak görevliydim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde kendim epikriz yazmadım. Epikrizleri doktor bilgisi adı altında yazılırdı. En son Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nde çalıştım oradan da ayrıldım. Bir sorun olduğunda doktor Zeki Bey, İlker Bey ve Fırat Sarı'ya iletiyordum. Ben hemşire değilim, tıbbi sekreterim. Gerekli evrakları düzenleyip bilgileri sisteme işliyordum. Ben hastanede olmadığım zaman denetim ekibi gelmişti ve epikrizler boştu. Ben de bu durumu Zeki Bey'e haber verdim. Benim bebeklerle bir temasım yok. Denetim ekiplerinin yanındayken taburcu olan bebeklerin halen yatışta olduğunu fark ettim. Bu durumu yetkililere ilettim ve düzeltilmesini söyledim" ifadelerini kullandı.

Duruşma yarına ertelendi

Alınan savunmaların ardından duruşma, tutuksuz sanıkların savunmaları ile yarın devam edecek. - İSTANBUL