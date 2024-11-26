Yenidoğan Çetesi Davasında Savunmalar Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yenidoğan Çetesi Davasında Savunmalar Devam Ediyor

İstanbul'da bebeklerin haksız sevkine neden olan Yenidoğan Çetesi davasında savunmalar sürüyor.

26.11.2024 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan 'Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine yedinci gününde devam ediyor. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Sümeyye Özdemir savunmasında, "Taburcu olan bebeklerin halen yatışta olarak gösterildiğini fark ettim" dedi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava yedinci gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada tutuksuz sanık Sümeyye Özdemir savunma yaptı.

"Taburcu olan bebeklerin halen yatışta olarak gösterildiğini fark ettim"

Savunma yapan sanık Özdemir, "23 yaşındayım. İlk olarak Doğa Hastanesi'nde işe başladım. 2023 yılından beri yenidoğan yoğun bakımında tıbbı sekreter olarak görevliydim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde kendim epikriz yazmadım. Epikrizleri doktor bilgisi adı altında yazılırdı. En son Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nde çalıştım oradan da ayrıldım. Bir sorun olduğunda doktor Zeki Bey, İlker Bey ve Fırat Sarı'ya iletiyordum. Ben hemşire değilim, tıbbi sekreterim. Gerekli evrakları düzenleyip bilgileri sisteme işliyordum. Ben hastanede olmadığım zaman denetim ekibi gelmişti ve epikrizler boştu. Ben de bu durumu Zeki Bey'e haber verdim. Benim bebeklerle bir temasım yok. Denetim ekiplerinin yanındayken taburcu olan bebeklerin halen yatışta olduğunu fark ettim. Bu durumu yetkililere ilettim ve düzeltilmesini söyledim" ifadelerini kullandı.

Duruşma yarına ertelendi

Alınan savunmaların ardından duruşma, tutuksuz sanıkların savunmaları ile yarın devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yenidoğan Çetesi, Sümeyye Özdemir, İnsan Hakları, Yenidoğan, istanbul, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi Davasında Savunmalar Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:09 Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho’nun videosunu beğendi Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho'nun videosunu beğendi
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
17:52 Narin cinayetinde yeni görüntü Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
17:32 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ı örnek gösterip “Karabiber gibi yanarsın“ dediler Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı örnek gösterip "Karabiber gibi yanarsın" dediler
16:47 Sıla bebek davasında iddianame hazır İşte cani anne için istenen ceza Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza
07:47 Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi’nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı
07:25 Dünyanın en pahalı kazası Dünyanın en pahalı kazası
07:11 NATO lideri Rutte, Türkiye’yi ikna için gelmiş NATO lideri Rutte, Türkiye'yi ikna için gelmiş
07:05 Emekli ve memur zammı milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Emekli ve memur zammı milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak
06:58 Gayrimenkulde yeni dönem, vergide rayiç bedel tarih oluyor Gayrimenkulde yeni dönem, vergide rayiç bedel tarih oluyor
02:48 İsrail Maliye Bakanı’nın “Gazze işgal edilmeli“ sözleri tepki çekti İsrail Maliye Bakanı'nın "Gazze işgal edilmeli" sözleri tepki çekti
01:48 New York Times: ABD, Ukrayna’ya nükleer silah verebilir New York Times: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah verebilir
01:17 Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge
00:59 Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 19:21:44. #1.11#
SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi Davasında Savunmalar Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.