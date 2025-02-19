Yenidoğan Çetesi'ne 34 kişiye 3 yıl men

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Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 34 kişi meslekten 3 yıl men edildi

İSTANBUL - İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin davasının 3'üncü duruşmasının görülmesine 2'inci günde devam edilirken yönetici ve üye konumundaki 34 kişinin meslekten 3 yıl men edildiği öğrenildi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 46 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşmanım görülmesine 2'inci gününde devam ediliyor.

Duruşma devam ederken Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulu'nun aldığı kararla Yenidoğan Çetesi davasında yargılanan 34 sağlık çalışanının 3 yıl meslekten men edildiği öğrenildi.