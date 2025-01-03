Yenidoğan Çetesi'ne Operasyon: 18 Şüpheli Yakalandı

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Yenidoğan Çetesi'ne düzenlenen 2. dalga operasyonda yakalanan 18 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı

Cumhuriyet savcısını makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in 4 yıla kadar hapsi istendi

İSTANBUL - Yenidoğan Çetesi'ne yönelik gerçekleştirilen 2. dalga operasyonda yakalanan 18 şüpheliye hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezlekede cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan savcının tehdit edilmesi olayına ilişkin soruşturmanın ayrıca sürdüğü de fezlekede kaydedildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen soruşturma çerçevesinde çalışmalarına devam eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 Aralık'ta yaptıkları operasyonda çete lideri Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettiklerini belirlediği 5 doktor, 5 sağlık çalışanı 3 hemşire, ve 1 sivili gözaltına almıştı. Devam eden soruşturma kapsamında tespit edilen 18 şüpheliye yönelik fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezlekede Doktor Dursun Eryılmaz hakkında 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi. Öte yandan cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Fezlekede savcının makamında tehdit edilmesine ilişkin soruşturmanın ayrıca sürdüğü de kaydedildi. Hemşire Serenay Şenkalaycı hakkında ise 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'zincirleme şekilde ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan ise 25 yıldan 43 yıl 7 aya kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 15 şüpheli hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istendi.