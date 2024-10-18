Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında 22 Tutuklama - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında 22 Tutuklama

Bakan Tunç, yenidoğan çetesi soruşturmasında 47 şüpheliden 22'sinin tutuklandığını açıkladı.

18.10.2024 20:41
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 şüphelinden 22'sinin tutuklandığını, bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci devam ettiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, " İstanbul'da bazı özel hastanelerin yeni doğan bakım ünitelerinin kiralanarak insani ve uygun olmayan koşullar nedeniyle bebek ölümlerinin meydana geldiğine yönelik CİMER'e yapılan başvurular ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Mayıs 2023 tarihinde soruşturma başlatılmış, bu kapsamda bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'si tutuklanmıştır. 47 şüpheli hakkında 16 Ekim 2024 tarihinde iddianame hazırlanmış ve 22'si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci devam etmektedir" dedi.

"Savcının tehdit edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 şüphelinin 5'i tutuklandı"

Bakan Tunç, "Diğer yandan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısının tehdit edilmesi hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan 8 şüphelinin 5'i tutuklanmış ve 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Bu soruşturma da çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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