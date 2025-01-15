Yenimahalle\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 580 gram kubar esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şüphelilere yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 15 Ocak 2024 Çarşamba günü ilimiz Yenimahalle ilçesinde ikamet eden B.E. ve M.E.K. isimli şahıslara ait evde yapılan aramada bin 580 gram kubar esrar, 12 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet iklimlendirme sistemi, 4 adet hava konnektörü, 3 adet ışık kaynağı, 2 adet vantilatör, 1 adet klima, 3 adet ısı ve nem ölçer cihazı, 15 litre sıvı gübre, 16 kilogram katı gübre ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak haklarında adli tahkikata başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA