Yenimahalle'deki Fabrikada Yangın

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yer alan bir mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Yenimahalle ilçesi Susuz mevkiinde yer alan bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına müdahalenin devam ettiği öğrenilirken, çevre ilçelerinden çok sayıda ekibin de destek verdiği öğrenildi. - ANKARA
