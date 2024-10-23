3.Sayfa

Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirilen 2 yaralı şehit oldu

ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ne gerçekleştiren terör saldırısı sonucunda Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk iki yaralı şehit oldu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki merkez yerleşkesinde terör saldırısı düzenlendi. Saldırının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda şehit sayısının 5'e yükseldiğini 2'si ağır 22 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Saldırının ardından olay yerine birçok sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar ise Bilkent Şehir Hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Saldırıda hedef alınan şehitlerden TUSAŞ Kalite Kontrolcü Cengiz Coşkun ile TUSAŞ Makine Mühendisi Zahide Güçlü, Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada acil serviste müdahale edilen iki yaralı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit oldu.