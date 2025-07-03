Yenipazar\'da Zeytinlik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde gece saatlerinde zeytinlik alanda çıkan yangın mahalle sakinlerinin ilk müdahalesi, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları ile kontrol altına alındı.

Yangın, Karaçakal Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki zeytinlik alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaparken, kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yaptıkları çalışmalarla yangını kontrol altına aldı. Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ercan, "Zeytinlik alanda çıkan yangın, Karaçakal Mahallesi'nin bilinçli, duyarlı sakinlerinin ilk müdahalesi ve Aydın Büyükşehir İtfaiye ekiplerimizin gayretleri neticesinde söndürüldü. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN