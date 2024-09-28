Yenişehir'de Düzensiz Göçmenlere Operasyon Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yenişehir'de Düzensiz Göçmenlere Operasyon Düzenlendi

Yenişehir\'de Düzensiz Göçmenlere Operasyon Düzenlendi

Yenişehir'de düzenlenen operasyonda, yasadışı yollarla ülkeye giren ve yasal süreçleri ihlal eden yabancı uyruklu göçmenler yakalanarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Belediye Başkanı Ercan Özel, halkın güvenliği için bu çalışmaların hukuk çerçevesinde devam edeceğini duyurdu.

28.09.2024 15:15  Güncelleme: 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenişehir'de düzensiz göçmenlere operasyon düzenlendi. Yenişehir Belediyesi'nin de destek verdiği operasyonda onlarca kişi yakalanarak, sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, Başkan Ercan Özel, "Halkımıza, kaçak göçmenlerin evlerine göndereceğimize dair söz vermiştik. Hukuk çerçevesinde bu sözümüzü tutmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Yenişehir Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik, suç ve suçlarla mücadele kapsamında kaçak yabancı uyruklulara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan, yasal yollarla ülkeye giriş yaptıktan sonra suça karışan, kayıtlı olduğu şehirde yaşamayarak Yenişehir'e gelen ve vize süresini ihlal eden yabancı uyruklular üzerinde denetimlerini sıkıştırdı.

Yenişehir Belediyesi'nin ilçedeki yabancı uyrukluların ruhsatsız işlettiği dükkanların kapatılmasının ardından yapılan görüşmeler sonucu İlçe Emniyet Müdürlüğü de harekete geçti. İlçede gerçekleştirilen denetimlerde ülkeye kaçak giriş yapan, suça karışan ve Yenişehir'de yaşayan yabancı uyruklulara yönelik gerçekleştirilen operasyonda onlarca kişi yakalandı. Yenişehir Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla İl Göç İdaresi'ne götürülen yabancı uyruklu göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Yenişehir'dehemşehrilerimizin asayiş, güven ve huzur ortamının bozulmaması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu noktada, ilçemizin demografik yapısını bozan, kaçak yabancı uyrukluların evlerine gönderilmesi için çalışmalarımızı hukuk çerçevesinde sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Biz vatandaşımıza bu konuda söz verdik. İlçemizde kaçak olarak yaşayan yabancı uyruklular kayıtlı oldukları şehirlere gönderilmesi veya sınır dışı edilmeleri için güvenlik güçlerimize elimizden gelen tüm yardımı sağlıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ercan Özel, Operasyon, Yenişehir, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yenişehir'de Düzensiz Göçmenlere Operasyon Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:58 Prens Selman’dan Filistinlilerin yüreğini yaralayan çıkış: Umurumda değil Prens Selman'dan Filistinlilerin yüreğini yaralayan çıkış: Umurumda değil
21:01 Cimbom son dakikada yıkıldı Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı Cimbom son dakikada yıkıldı! Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı
20:46 Biden’ın keyfine diyecek yok Nasrallah’ın ölümüyle ilgili ilk sözler Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler
20:23 Suikastın perde arkası ortaya çıktı Netanyahu, Nasrallah’ı sinsice oyuna getirmiş Suikastın perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu, Nasrallah'ı sinsice oyuna getirmiş
19:52 Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi Ahu Tuğba’nın kızının verdiği cevap olay Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 06:46:52. #1.11#
SON DAKİKA: Yenişehir'de Düzensiz Göçmenlere Operasyon Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement