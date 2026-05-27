Yenişehir\'de trafik kazası: 3 yaralı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yenişehir ilçesi Bursa-Yenişehir Karayolu Yolören Kavşağında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İhsan Yeşilova yönetimindeki 49 AY 499 plakalı otomobil ile Osmaneli Belediye Başkan Bekir Torun yönetimindeki 11 ACF 883 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü İhsan Yeşilova ile Aslı Y. ve Fatma K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA