Yer: İstanbul! Sinyalin içeriden geldiğini tespit edince dükkanın kapısını kırıp içeri girdi

İstanbul Bağcılar'da 100 bin TL değerindeki telefonunun çalındığını belirten bir vatandaş, cihazına ait sinyalin bir telefoncu dükkânından geldiğini tespit etti. İşletme sahibiyle iletişim kuramayan kişi, çareyi camları kırarak içeri girmekte buldu.

OLAY ANI KAMERADA

Vatandaşın camı kırarak dükkana girip telefonunu aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından çevredekiler polisi ararken, işletme sahibi şikayetçi olup olmayacağı konusunda henüz açıklama yapmadı.

YASAL SÜREÇ BAŞLAYABİLİR

Telefonun gerçekten çalıntı olup olmadığı, dükkâna nasıl ulaştığı ve işletmecinin olayla bağlantısı olup olmadığı polis ekipleri tarafından araştırılıyor. Hukukçular, kişinin kendi telefonunu dahi olsa cam kırarak içeri girmesinin "mülke zarar verme" ve "izinsiz giriş" gibi suçlamalara konu olabileceğini belirtiyor.