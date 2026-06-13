Yerköy'de Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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Yerköy'de Kaza: 1 Yaralı

Yerköy\'de Kaza: 1 Yaralı
13.06.2026 15:53
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Yerköy'de otomobil tarlaya devrildi, sürücü yaralı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin tarlaya savrulması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yerköy Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yerköy istikametinden Yozgat yönüne seyir halinde olan N.G. idaresindeki 35 GU 195 plakalı Skoda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada otomobil maddi hasar görürken, araç içerisinde bulunan sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri de sevk edildi. Yaralı sürücü N.G., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Yerköy'de Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika

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