Yerköy'de Silahlı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
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Yerköy'de Silahlı Kavga: 1 Ölü

Yerköy\'de Silahlı Kavga: 1 Ölü
06.06.2026 21:11
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çıkan kavgada Abdurrahman Bağcı hayatını kaybetti, şüpheli gözaltında.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Haşim Kılıç Mahallesi Vatan Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle M.A. ile Abdurrahman Bağcı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. M.A. üzerinde bulunan silahla Bağcı'ya ateş ettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Bağcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli M.A. emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yerköy, Yozgat, Kavga, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yerköy'de Silahlı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika

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