Yeşil Yalova FK'dan Şampiyonluk Hedefi - Son Dakika
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Yeşil Yalova FK'dan Şampiyonluk Hedefi

Yeşil Yalova FK\'dan Şampiyonluk Hedefi

Yeşil Yalova FK, Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Hedef şampiyonluk.

03.12.2024 14:26
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Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Yeşil Yalova FK'da yüzler gülerken, teknik direktör Zafer Ulusal, "Şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

11. haftada evinde Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0'lık net skorla geçen Yeşil Yalova FK, gelecek maçlar için de umut verdi. Darıca karşısında agresif ve etkili bir oyun sergilediklerini belirten Ulusal, fedakarlık yapan bütün oyuncularını ve taraftarları tebrik etmeyi ihmal etmedi. Yeşil Yalova FK Teknik Direktörü Zafer Ulusal, "1 haftada 3 maçlık periyodun son ayağı olan Darıca Gençlerbirliği maçı bizim için her maç olduğu gibi önemliydi. Hafta içi çok gol kaçırdığımız Tekirdağspor maçının moral bozukluğunu bu maçla üzerimizden atmak istiyorduk. Her zaman olduğu gibi maça önde baskıyla, topa sahip olan sabırlı bir oyun anlayışıyla sahaya çıktık. Oyuncularımın sakat olmasına rağmen özverili şekilde oynama isteği beni mutlu etti. Grubun genç ve dinamik takımlarından olan Darıca takımına karşı agresif ve etkili oynadık. Oyunun hızını artırdığımız dakikalar bizim gerçek kimliğimizi ortaya koydu. Lider olduğumuz için her takımın bize karşı ekstra motivasyon sağlayacağını bilerek maçlara çıkıyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için de her maçımız final niteliğinde. Sahada mücadele gösteren, fedakarlık yapan bütün oyuncularımı alnından öpüyorum. Sapanca maçı için hazırlıklarımıza başlayacağız, uzun bir yolumuz var. Daha bir şey bitmedi, bu oyunumuzu sezona taşımalıyız." diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA

Darıca Gençlerbirliği, 3-sayfa, Futbol, yalova, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yeşil Yalova FK'dan Şampiyonluk Hedefi - Son Dakika

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