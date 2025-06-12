Beyaz eşya getirdikleri apartmandan terlik çalıp gittiler

Kocaeli'nde Kuruçeşme Fatih Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ünlü bir beyaz eşya firmasının yetkili servis elemanları, kurulum ve malzeme teslimi için adrese gitti.

"HOŞUMA GİTTİ" DEYİP ÇALDI

Kurulumun tamamlanmasının ardından binadan ayrılmak üzere olan çalışanlardan biri, dairenin önündeki terliği "Hoşuma gitti" diyerek aldı ve mesai arkadaşının tuttuğu çöplerin arasında koydu. Çalışanlar daha sonra hiçbir şey olmamış gibi binadan ayrıldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.