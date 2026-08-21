Yığılca\'da Pat Pat Kazası: 4 Yaralı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana geldi. Özellikle yazın sıkça kullanılan patpat tabir edilen tarım arıcının trafiğe çıkmasıyla kazalarda arttı. Yığılca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında patpatta bulunan İ.H.Ö.(15), H.P.(14), M.P.(13) ve B.Ö.(13) yaralandı. Kaza sonrası yaralılar kendi imkanları ile Yığılca Devlet Hastanesine gittiler. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yarılılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı.