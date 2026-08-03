Yığılca'da Yaban Domuzu İçin Sürek Avı - Son Dakika
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Yığılca'da Yaban Domuzu İçin Sürek Avı

Yığılca\'da Yaban Domuzu İçin Sürek Avı
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Fındık bahçelerinde zarar veren yaban domuzu popülasyonu için Yığılca'da sürek avı düzenlendi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, fındık bahçelerinde büyük zarara neden olan yaban domuzu popülasyonuna karşı üreticilerin mağduriyetini azaltmak amacıyla sürek avı gerçekleştirildi.

Yığılca ilçesinde, fındık üreticilerinin uzun süredir karşı karşıya kaldığı yaban domuzu zararına karşı mücadele çalışmaları devam ediyor. Fındık bahçelerinde meydana gelen ürün kayıplarını önlemek ve üreticilerin mağduriyetini azaltmak amacıyla geniş kapsamlı bir sürek avı düzenlendi.

Yığılca'da gerçekleştirilen çalışma; Hacılar, Aksaklar, Hebeler, Bekirler, Çiftlik ve Doğanlar köylerini kapsayan bölgede yürütüldü. Sürek avı kapsamında, fındık tarım alanlarında yoğun zarara neden olan yaban domuzu popülasyonunun kontrol altına alınması hedeflendi.

Yetkililer, yaban domuzlarının özellikle hasat öncesi dönemde fındık bahçelerinde ciddi ürün kayıplarına yol açtığını belirterek, üreticilerin emeklerinin korunması amacıyla ilgili kurumların koordinasyonunda mücadelenin sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yığılca'da Yaban Domuzu İçin Sürek Avı - Son Dakika

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