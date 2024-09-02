Konya'da Kentsel Dönüşümde İnsan Kafatası ve İskelet Bulundu - Son Dakika
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Konya'da Kentsel Dönüşümde İnsan Kafatası ve İskelet Bulundu

Konya'nın Karapınar ilçesindeki kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında, bir su borusunun patlaması sonucu 3 adet insan kafatası ve iskelet bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Bulunan kemiklerin ne zamana ait olduğunun belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

02.09.2024 19:48
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Yıkım çalışması yapılan alanda insan kafatası ve iskeletler bulundu

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde yapılan kentsel dönüşüm yıkımı ve temizlik çalışmaları esnasında insan kafatası ve iskeletler ortaya çıktı.

Karapınar'ın Selimiye Mahallesi'nde Sultan Selim Camii çevresi kentsel dönüşümünde yıkım ve temizlik çalışmaları yaklaşık 3 aydır devam ediyor. Proje çerçevesinde ilgili firma cami çevresindeki ev ve iş yerlerinin yıkımını gerçekleştiriyor. Bir kaç yapının kaldığı bölgede yıkım esnasında su borusu patladı. Durum hemen ekiplere bildirildi. Onarım sırasında ekipler tarafından 3 adet kafatası ile iskeletlere rastlandı. Bunun üzerine adrese polis ekipleri çağrıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kemiklerin bulunduğu alanda güvenlik şeridi çekildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı. Çalışma sırasında etrafı açılarak ortaya çıkan kemikler toplandıktan sonra incelenmek üzere poşetlere konuldu. Kemiklerin ne zamana ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Kentsel Dönüşümde İnsan Kafatası ve İskelet Bulundu - Son Dakika

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