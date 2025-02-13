Yıkımda İş Makinesi Son Anda Kurtuldu

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5 Katlı binanın yıkımında iş makinesinin enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 katlı binanın yıkımı esnasında iş makinesinin binanın altından kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı. Yıkım esnasında binanın temas ettiği iş makinasının o anları korkuttu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu. Binanın yıkımı sırasında iş makinesinin binanın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar ise kameralara anbean yansıdı. 5 katlı binanın yıkım esnasında temas ettiği iş makinasının o anları korkuttu.