Yılan Bebek Arabasına Düştü - Son Dakika
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Yılan Bebek Arabasına Düştü

Yılan Bebek Arabasına Düştü
20.06.2026 16:26
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Şanlıurfa'da bir ağaçtan düşen yılan, bebek arabasında bebek olmadan yakalandı ve salındı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir ağaçtan bebek arabasına düşen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Yılanın düştüğü anda arabanın içerisinde bebek olmaması ise rahat nefes aldırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı GAP 3. Etap Mesire Alanı'nda yaşandı. İddiaya göre, ağaçtan bebek arabasının üzerine yılan düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yılanı bulunduğu yerden güvenli şekilde alarak doğal yaşam alanına bıraktı. Yılanın arabanın içine düştüğü anda içerisinde bebek olmaması ise rahat nefes aldırdı.

Yetkililer, yaz aylarında mesire alanları ve yeşil bölgelerde yılan ve diğer haşerelere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karaköprü, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Bebek, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yılan Bebek Arabasına Düştü - Son Dakika

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