Yılan Kuş Yavrularını Kovalarken Kurtarıldı

Kırıkkale'de ağaçtaki kuş yavrularını avlamak için çıktığı değerlendirilen yılan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden alındı. Yavru kuşlar ise zarar görmeden kurtarıldı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ağaçtaki kuş yuvasına doğru ilerleyen yılanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, merdiven yardımıyla ağaca çıkarak yılanı bulunduğu yerden kontrollü şekilde aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kuş yavruları zarar görmeden kurtarılırken, çevredeki vatandaşlar da ekiplere teşekkür etti. - KIRIKKALE