Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı - Son Dakika
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Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı

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Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı
02.06.2025 20:13  Güncelleme: 21:53
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Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı
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Elazığ'da bir vatandaş, cep telefonu kamerası ile görüntülediği yılanın saldırısına uğradı. Aniden saldırıya geçen yılan, koşarak uzaklaşmaya çalışa vatandaşın peşini bırakmadı.

Elazığ'da bir vatandaş, Keban Baraj Gölü kenarında çiftleşme dönemindeki yılanların dansını cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı.

ANİDEN SALDIRIYA GEÇTİ

Vatandaş bir süre çekim yaparken, yılanlardan biri aniden saldırıya geçti.

PEŞİNİ BIRAKMADI

Yılanın, koşarak uzaklaşmaya çalışan vatandaşın peşini bırakmadığı görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • İlhan Alici:
    Yılan bile Elazığlıdan razı değil daha ne olsun 37 16 Yanıtla
  • #Kemer130531:
    yilanlarin eglencesini bozdu hakkettin 20 0 Yanıtla
  • çiüçiü:
    kimsenin özel hayatına müdahale etmemelisin yılan bile olsa 15 0 Yanıtla
  • himmet kepez:
    Adamın peşinden koşan erkek yılan. Yakalaysaydı ebesinin damını gösterecekti. 0 0 Yanıtla
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