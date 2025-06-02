Elazığ'da bir vatandaş, Keban Baraj Gölü kenarında çiftleşme dönemindeki yılanların dansını cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı.
Vatandaş bir süre çekim yaparken, yılanlardan biri aniden saldırıya geçti.
Yılanın, koşarak uzaklaşmaya çalışan vatandaşın peşini bırakmadığı görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı - Son Dakika
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